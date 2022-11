Spanje en Duitsland serveren topvoetbal, echte spitsen maken uiteindelijk het verschil

Spanje - Duitsland was misschien wel dé kraker van de groepsfase. En gezien de resultaten op speeldag 1 stond er ook heel veel op het spel.

Spanje had met 7-0 gewonnen van Costa Rica, Duitsland van zijn kant had verrassend verloren van Japan en moest dus zeker iets gaan sprokkelen tegen de heel sterke Spanjaarden. Luis Enrique had weinig redenen om te wisselen, Dani Carvajal verving wel Cesar Azpilicueta. Bij Duitsland kregen Thilo Kehrer en Leon Goretzka hun kans in de basiself van Flick.

In een denderende eerste helft serveerden beide teams academisch voetbal van de bovenste plank. De manier waarop de Spanjaarden liefst 35 passen gaven alvorens Olmo de eerste grote kans tegen de lat schoot? Quasi ongezien op dit WK en in de hele voetbalwereld bij uitbreiding.

Oogstrelend

Neen, veel kansen kregen we eigenlijk niet te zien - zeker niet in de eerste 45 minuten. Maar het was wel genieten van hoe de looplijnen en acties werden neergezet. Rüdiger kon vijf minuten voor tijd de 0-1 binnenbuffelen na een vrije trap, maar stond buitenspel. De 0-0 bij de koffie was niet eens onterecht.

Beterschap dan maar in de tweede helft, met ook doelpunten? Niet meteen, uiteindelijk zouden we invallers nodig hebben om het verschil te gaan maken. En ook meteen echte spitsen. Spanje was zonder echte aanvaller begonnen, maar meteen na de inbreng van Alvaro Morata was het meteen raak. Hij dook aan de eerste paal op bij een snedige voorzet en maakte er zo 1-0 van.

Spitsen doen het

Aan de overkant waren het ook de invallers die het verschil zouden gaan maken. De inbreng van Sané zorgde voor veel meer Duitse dreiging, met Füllkrug brachten ook zij een echte spits tussen de lijnen. Hij maakte elf dagen geleden zijn debuut tegen Oman en zit ondertussen aan twee goals voor zijn land.

De 1-1 tegen Spanje was ook een heel mooi doelpunt. Sané kreeg in de absolute slotfase zelfs nog dé kans om er 1-2 van te maken, maar het gelijkspel bleef op het scorebord staan. Spanje is nu leider in de groep met vier punten, Japan en Costa Rica volgen met drie punten en Duitsland heeft er eentje. Een overwinning tegen Costa Rica kan voor Duitsland genoeg zijn - Spanje mag dan niet verliezen van Japan.