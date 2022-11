2-0: Saoedi-Arabië kan opnieuw bekoren maar gaat onderuit tegen Lewandowski die eerste WK-doelpunt ooit maakt

Saoedi-Arabië is er niet in geslaagd om de stunt uit speeldag 1 te herhalen. Tegen Polen ging Saoedi-Arabië met 2-0 onderuit. Lewandowski scoorde voor de eerste keer op een WK-eindtoernooi.

Saoedi-Arabië start gretig

Door de stuntzege van Saoedi-Arabië tegen Argentinië trokken de groenhemden met veel vertrouwen richting de tweede wedstrijd tegen Polen. Met een punt zouden ze al bijna zeker zijn van kwalificatie maar met drie punten was de tweede ronde helemaal binnen.

En die boodschap hadden ze ontvangen want Saoedi-Arabië trok met veel druk naar voren om het Polen lastig te maken in de opbouw. Dat lukte ook zeer goed, Polen kwam maar niet in de wedstrijd tegen het toch wel zwakke broertje van deze groep C. Niet toevallig moest Szczesny ook als eerste de handen uit de mouwen steken om een schot van Kanoo over zijn doel te duwen.

© photonews

Dubbele opdoffer

En toch kwam Polen op voorsprong even voorbij het halfuur. Lewandowski kon eerst een voorzet vanop rechts niet voorbij doelman Al-Owais deviëren maar kon het leer wel mee naar buiten drijven. Daar legde hij achteruit tot bij Zielinski en die trapte hoog binnen in het dak van het doel.

Een opdoffer voor de Saoedi's die vlak voor rust nog een lichte strafschop kregen na een VAR-interventie. Spelmaker Al-Dawsari zette zich achter de bal maar Szczesny koos de goede hoek uit en stopte de elfmeter. Ook de rebound werd door de Juventus-doelman uit zijn kooi gehouden.

© photonews

Met evenveel zin als in de eerste helft kwam Saoedi-Arabië uit de kleedkamer om het tweede hoofdstuk van deze wedstrijd aan te vatten. Opnieuw kreeg Al-Dawsari de beste gelegenheid om te scoren maar boeman Szczesny stond opnieuw paraat om Polen te redden.

Eindelijk Lewandowski

Vaak kwam Polen er niet meer uit maar wanneer ze dat wel deden, was het meteen goed voor gevaar. Op enkele minuten tijd troffen Milik en Lewandowski het doelhout. Saoedi-Arabië probeerde wel maar in het slot deed het de boeken zelf toe toen Al-Malki de bal liet liggen voor Lewandowski aan de rand van de 16

Oog in oog met Al-Owais faalde de Barcelona-spits niet, goed voor zijn eerste doelpunt ooit op een WK voetbal. De Pool werd er zelfs even emotioneel van en kon 5 minuten later nog zijn tweede scoren maar zijn lobje raakte niet voorbij de uitgestoken hand van Al-Owais.

Door de overwinning springt Polen over Saoedi-Arabië naar de leiding van de groep. Dadelijk speelt Argentinië nog tegen Mexico. Als Messi en co winnen, is alles nog te herdoen in deze groep.