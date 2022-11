Ayew en Kudus stuwen Ghana naar winst tegen Zuid-Korea in zinderende partij

Wat een partij. De eerste 20 minuten laten we even buiten beschouwing, maar daarna was het wel héél leuk om volgen. Ghana kwam 2-0 voor, maar in de tweede helft zette de Zuid-Koreaanse spits Cho dat recht. Uiteindelijk bracht Mohamed Kudus, aanvaller van Ajax, de beslissing met zijn tweede goal.

Ghana moest winnen of alle kans op de achtste finales was al verkeken. Het zag er in de beginfase niet naar uit dat ze iets konden forceren tegen de goeie verdediging van de Zuid-Koreanen, maar dat was buiten Jordan Ayew gerekend. De aanvaller van Crystal Palace heeft het dan wel moeilijk om te scoren, maar heeft wel een geweldige rechtervoet.

Ayew demonstreert

En dat demonstreerde hij tot twee keer toe in de eerste helft. Eerst met een vrije trap die geweldig werd aangesneden en voor de voet van centrale verdediger Salisu viel. Die twijfelde niet en zette de Ghanezen op voorsprong. Een tiental minuten later deed hij het nogmaals, maar dan met een voorzet op de knikker van Kudus. Die moest er enkel zijn met dreadlocks gevulde hoofd tegen zetten om te scoren.

Zuid-Korea kon geen tempo ontwikkelen en zat dik in de problemen. Maar in de tweede helft leek Ghana een inzinking te krijgen. Twee keer lieten ze spits Cho, die toch wel al wat indruk maakte, inkoppen: 2-2 na een dik uur. Dat had niemand zien aankomen. Erop en erover? Nee, want daarna was het de beurt aan de Zuid-Koreaanse verdediging om het noorden te verliezen.

Kudus tweemaal

Mensah mocht rustig oprukken en voorzetten, niemand die hem iets in de weg legde. Ook die voorzet mocht twee Ghanezen passeren vooraleer de derde hem binnen trapte. En weer was het Kudus, die zich stilaan ontpopt tot de ster van het land. Bij Ajax zullen ze het graag zien.

Het zag er het eerste halfuur niet naar uit, maar het werd een zinderende match. Zuid-Korea ontwikkelde een verstikkende druk. Ghana geraakte niet meer uit de eigen zestien. Zelden gezien! De Koreanen hadden nog heel wat kansen op de gelijkmaker, maar scoren lukte niet meer. Ghana maakt nu nog een goeie kans om de achtste finales te bereiken.