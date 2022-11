Bruno Fernandes loodst Portugal met twee doelpunten voorbij Uruguay richting achtste finale

Portugel is feilloos aan het WK begonnen. Na een zoveelste mindere eerste helft dit WK, zorgde de tweede helft wel voor doelpunten en kansen. Bruno Fernandes zorgde met twee doelpunten dat Uruguay met 2-0 verslagen werd.

Beste kans in eerste helft voor Uruguay

Portugees bondscoach Santos koos ervoor om ervaren rot Pepe opnieuw centraal in de defensie te zetten tegen Uruguay. Ook ex-Cercleboy William Carvalho kreeg een plaatsje in de basis. Bij Uruguay bleef Suarez dan weer op de bank voor Cavani.

Portugal domineerde de bal en toonde dat het kwalitatief de beste selectie heeft maar veel kansen konden de Zuid-Europeanen niet bij elkaar voetballen. Ook een vrije trap van Ronaldo mondde niet uit tot een schot op doel maar verdween in corner.

Uruguay moest het doen met enkele momenten en bijna deed Bentancur dat ook. Aan de rand van de 16 leek hij zich vast te lopen maar de Tottenham-middenvelder slalomde zich heerlijk voorbij enkele verdedigers. Oog in oog met Diogo Costa kon hij de bal echter net niet tussen de benen van de Portugese doelman mikken.

In de tweede helft werd de partij even opgeschrikt door een veldbestormer. We konden nog net de regenboogvlag zien voor de camera volgens alle FIFA-normern weg sprong.

Ronaldo kopt Portugal op voorsprong (of toch niet)

Niet veel later kreeg Portugal een eerste kans in de tweede helft en die was meteen raak voor Portugal. Cristiano Ronalo sprong als enige naar de voorsprong van Bruno Fernandes en claimde het doelpunt maar de herhalingen lieten zien dat de clubloze aanvaller het leer niet raakte en de voorzet van Fernandes rechtstreeks in doel dwarrelde. Al had doelman Rochet wellicht anders ingegrepen als Ronaldo niet voor zijn neus richting de bal zou springen.

Uruguay morst met kansen

Opdracht volbracht leek het wel voor Portugal, dat wat meer achterover ging leunen en Uruguay in de wedstrijd liet komen. Onder aanvoering van invaller Pellistri werd er via de rechterflank meermaals ruimte gevonden maar er kon nooit een vervolg gebreeën worden aan de actie.

Bij Portugal wou Santos wat proberen en in plaats van wat meer controle in te bouwen, bracht hij Leao erop voor Ruben Neves. Uruguay profiteerde van de situatie. Eerst trof Maxi Gomez de paal en 5 minuten later mocht De Arrascaeta oog in oog met Diogo Costa afwarken. De afwerking was echter ondermaats waardoor Costa makkelijk kon keren.

En krijgt dan deksel op de neus

De storm van de Uruguayanen was gaan liggen toen ook Suarez na een vrije trap enkel het zijnet kon treffen. Het momentum was voorbij en Portugal kwam wat beter in de wedstrijd. Fernandes trok op wandel in de 16, Gimenez raakte de bal met de hand en na een VAR-interventie ging die op de stip. Diezelfde Bruno Fernandes zette zich achter de bal en zette Portugal met een hupje in de aanloop op 2-0.

Fernandes werd bijna nog hattrickheld maar ook hij zag nog een schot uiteenspatten op de paal. Door de 2-0 overwinning heeft Portugal nu 6/6. Ronaldo en co zijn geplaatst voor de volgende ronde terwijl Uruguay moet winnen van Ghana komende week.