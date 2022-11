'Veldbestormer Portugal-Uruguay weer vrijgelaten (en hij was niet aan zijn proefstuk toe)'

De veldbestormer tijdens Portugal - Uruguay is weer vrijgelaten. Dat meldt AFP.

In de 52e minuut tijdens de wedstrijd tussen Portugal en Uruguay zag de Italiaan Mario Ferri zijn kans schoon. Hij kroop over de boarding het veld op en liep met een regenboogvlag in de hand zo'n halve minuut over het veld. Ook had hij een T-shirt voor Oekraïne en vrouwen in Iran aan.

Ferri werd door enkele stewards gepakt en meegenomen naar het politiekantoor. AFP meldde ondertussen dat hij alweer is vrijgelaten.

Het was trouwens niet de 1e keer dat Ferri het veld tijdens een WK-wedstrijd bestormde. 8 jaar geleden liep hij tijdens België-VS het veld op. Op zijn T-shirt stond toen "Red de kinderen van de favelas" en "Ciro Vive". Dat laatste ging over een supporter van Napoli die kort voor het WK in Brazilië vermoord werd.