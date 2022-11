Mbappé brengt Frankrijk als 1e land naar de 1/8-finales op het WK

Frankrijk had lange tijd de controle, maar de gelijkmaker van Christensen brak de wedstrijd helemaal open. Mbappé besliste uiteindelijk de wedstrijd.

Denemarken moest het tegen Frankrijk zonder zijn kapitein Simon Kjaer doen. Hij had zich in de wedstrijd tegen Tunesië geblesseerd. Voor de wedstrijd tegen Frankrijk raakte hij niet fit.

Frankrijk liet de 1e minuten Denemarken de bal. In het openingskwartier was er wel dreiging naar voren, maar er was nauwelijks gevaar. Na 20 minuten was er voor het eerst echt gevaar. Mbappé was te snel voor de Deense verdedigers en Christensen trok aan de noodrem. De Fransen wilden een rode kaart, maar de scheidsrechter zei dat er nog verdedigers waren en gaf geel. Daaruit volgde een goede kans. Rabiot kopte een voorzet van Dembélé richting de winkelhaak. Schmeichel pakte uit met een goede voorzet.

De Fransen lieten de bal aan Denemarken, maar zij hadden wel de kansen. Er waren kansen voor Koundé, Griezmann en Giroud. De beste kans was nog voor Mbappé. Dembélé vond hem aan de strafschopspits, maar Mbappé besloot hoog over. Aan Deense zijde was er over de hele 1e helft 1 kans. Na een vrije trap braken ze uit op de counter. Cornelius kreeg de bal voor doel, maar hij trapte naast.

Na de rust lag het tempo lager. Via een Franse aanval op links brak de wedstrijd open. Hernandez vond Mbappé die de bal terug gaf aan Hernandez. De bal kwam terug bij Mbappé en het stond 1-0. Maar ze konden niet lang genieten van die voorsprong. Christensen maakte op hoekschop de gelijkmaker binnen.

Daarna was de match volledig opengebroken. Er waren kansen aan beide kanten. Maehle blokte een kopbal van Tchouaméni af en er was een omhaal van Rabiot. Aan de overkant was er ook een grote kans voor Braithwaite. Dan was daar weer Mbappé. Griezmann vond hem aan de 2e paal en hij bracht tussen een paar Denen met de dij Frankrijk weer op voorsprong. Daar bleef het erbij en zo ging Frankrijk als 1e land naar de 1/8-finales.