Kylian Mbappé evenaart met zijn 2 goals Zidane en steekt Henry voorbij

Tegen Denemarken was het weer de avond van Kylian Mbappé. Met zijn 2 doelpunten trapte hij zichzelf nog eens in de geschiedenisboeken.

Na een uur trapte Kylian Mbappé Frankrijk op voorsprong. Denemarken kwam enkele minuten later langszij, maar daarna bracht Mbappé Frankrijk opnieuw op voorsprong. Zo besliste hij met 2 goals de wedstrijd.

Die 2 goals brachten Mbappé ook individueel wat op, want hij heeft nu 31 keer gescoord voor Frankrijk. Dat is evenveel als Zinédine Zidane. Zij staan 7e in de lijst. De volgende horde voor Mbappé is David Trezeguet. Die scoorde 34 keer voor Les Bleus. Bovenaan staan Olivier Giroud en Thierry Henry met elk 51 stuks.

Mbappé stak in een andere lijst Henry wel voorbij. Henry had tot de match tegen Denemarken voor Frankrijk het meeste doelpunten (6) op een WK gescoord. Daarvoor had hij 4 WK's nodig. Mbappé telt er na Denemarken 7. Hij had daar 2 WK's voor nodig.