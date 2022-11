Belgen hebben héél lastige taak op slotspeeldag: indrukwekkend Kroatië gaat op en over Canada

In de groep van de Rode Duivels was het aan Kroatië en Canada om hun wedstrijd af te werken. En dat zou een heel belangrijk duel gaan worden, ook voor de Belgen.

Kroatië had op speeldag 1 gelijkgespeeld tegen Marokko, terwijl Canada had verloren van de Rode Duivels. Voor beide teams was het dus alle hens aan dek. Cyle Larin kreeg van John Herdman een basisplaats, Livaja was de nieuwe man bij de Kroaten.

De Canadezen toonden in het eerste halfuur dat hun wedstrijd tegen de Belgen geen toeval was. Na 68 seconden kwamen ze al op voorsprong, Davies was de man die geschiedenis schreef met het eerste Canadese doelpunt op het WK.

Davies schrijft geschiedenis

Op één WK in het algemeen overigens, want in de vier eerdere duels die de Canadezen speelden op een groot toernooi kon er nooit gescoord worden. Ondanks vele kansen, want ook tegen de Belgen waren er meer dan mogelijkheden genoeg om de netten te doen trillen.

Kroatië probeerde het evenwicht te herstellen, maar makkelijk ging dat aanvankelijk niet. Kramaric zag de 1-1 afgekeurd worden voor buitenspel, vlak voor rust werd het in vijf dolle minuten wel plots 1-1 én zelfs 2-1. Kroatië zo op rozen bij de koffie dankzij Kramaric en Livaja.

Indrukwekkend Kroatië

Kramaric kon halfweg de tweede helft Kroatië helemaal op rozen zetten, met opnieuw zo'n typisch Kramaric-doelpunt: goed vrijgekapt en dan een lekkere krul richting de verste paal, 3-1 en Canada zo op de rand van de uitschakeling.

in de toegevoegde tijd maakte een indrukwekkend Kroatië er dankzij twee invallers (Orsic en Majer) na balverlies van Miller zelfs nog 4-1 van. De Belgen moeten nu dus winnen van de Kroaten om nog naar de achtste finales te kunnen. En dat zal niet evident zijn.