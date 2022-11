Nederland met half been in achtste finales na teleurstellende prestatie tegen moedig Ecuador

Nederland en Ecuador hadden beiden hun eerste wedstrijd in groep A gewonnen en dus was het de vraag wie in het onderlinge duel de bovenhand zou gaan halen.

Nederland kon zich met een zege tegen Ecuador al plaatsen voor de volgende ronde, met nog een overbodige wedstrijd tegen Qatar op speeldag 3 voor de boeg dan. Louis van Gaal zette Memphis Depay opnieuw op de bank.

Snelle voorsprong

De Ligt, Janssen en Berghuis werden wél vervangen door respectievelijk Timber, Koopmeiners en Klaassen komen in de ploeg. Bij Ecuador kwam er dan weer een extra centrale verdediger in de ploeg, terwijl Valencia fitraakte na zijn blessure tegen Senegal.

Nederland trok meteen ten strijde en dat leverde al snel op. Gakpo kon - net als op speeldag 1 - al heel snel de ban breken voor Nederland, met een erg mooie treffer bovendien. Het zou wel een van de laatste hoogtepunten van Oranje worden, want het land schoot maar twee keer op doel in de volledige negentig minuten.

© photonews

© photonews

Ecuador van zijn kant kwam steeds beter in de wedstrijd, al was het in de eerste helft nog aarzelend. Een gelijkspel of een kleine nederlaag maakte voor hen weinig uit met oog op wedstrijd drie, maar ze kregen wel de mogelijkheid tot combineren.

Gretig(er) Ecuador

Dat leverde ook kansen op. Vlak voor rust werd de gelijkmaker nog afgekeurd door positiebuitenspel, meteen na de koffie was er wél de 1-1. Estupinan zag zijn schot nog gestopt worden door Noppert, maar in de herneming was er Valencia met zijn derde van het toernooi.

In het slot van de wedstrijd was de 1-2 voor Ecuador nog nabijer dan de 2-1 voor Nederland, maar het bleef bij een puntendeling. Nederland zit zo met anderhalf been in de volgende ronde - tegen Qatar loopt het niet fout. Ecuador heeft aan een punt tegen Senegal genoeg.