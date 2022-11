Volgens Louis Van Gaal is het alvast geen mentaliteitsprobleem bij Oranje: "Het heeft niets met willen te maken!"

Na een goede start tegen Ecuador zakte Oranje weg. Bij de NOS kreeg Van Gaal de vraag of hij geschrokken was.

"Ja, ik vind dat wij zeker in balbezit weer een slechte ouverture hebben gegeven. Ecuador was in principe veel feller in de duels, ze wonnen elk duel. Dan krijg je een moeilijke wedstrijd", vertelde Louis Van Gaal na de wedstrijd.

Aan de mentaliteit van de spelers lag het alvast niet. "Het heeft niets met willen te maken. Dat heeft met de cultuur van het land te maken. Met de strijdbaarheid en hoe ze normaal willen voetballen. Dat wisten we ook van Ecuador. Dan moet je zelf de bal houden en dat deden we ook niet. De goal geven we ook weg. Wij hadden een vrije bal aan de voeten...."