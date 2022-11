Alweer 0-0: Engeland is frivoliteit van speeldag 1 kwijt en kan niet overtuigen tegen sterke Amerikanen

Het is de 5e keer al dat er dit WK 0-0 gespeeld wordt, vrijdagavond was het de beurt aan Engeland en de Verenigde Staten. Engeland kon de sterke prestatie van speeldag 1 niet bevestigen en mocht van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam.

Engeland had veel vertrouwen getankt uit de 6-2 overwinning tegen Iran en dat hadden ze bij de Verenigde Staten ook gezien. De Engelsen hadden het balbezit in de openingsfase en kregen ook de eerste kans na een mooie aanval vanop de rechterflank. Via Bellingham kwam de bal tot bij Saka en die kon achteruitleggen richting Kane. De topschutter van 4 jaar geleden had nog niet gescoord en zag deze poging nog gekeerd worden door Zimmerman die zich voor de bal gooide.

De Amerikanen hadden genoeg gezien. De opbouw bij Engeland was zeer traag en dus namen de States het initiatief over. Eerst was er een kopbal van Wright die nog een meter naast ging maar enkele minuten later kreeg Weston McKennie een grote kans op voorzet van Weah. De Juventus-middenvelder werd helemaal alleen gelaten maar kon zijn schot niet kadreren.

En dan moest het grootste doelgevaar nog komen. Pulisic leek aan de rand van de 16 te weinig ruimte te hebben om uit te halen maar het lukte hem toch. De Chelsea-winger zag zijn pegel uiteenspatten op de lat. Vlak voor rust moest toch ook doelman Turner zich even laten zien op een schot van Mount maar de Engelsen mosten beter doen na de koffiepauze.

© photonews

De eerste twintig minuten van de tweede helft leverde hetzelfde spelbeeld op als de eerste helft met een veel gevaarlijkere en gretigere VS. Het momentum ging echter voorbij zonder dat Pickford zich een keertje moest tonen en langzaam maar zeker ging het vat af bij gangmakers McKennie en Dest.

En zo stevenden Engeland en de Verenigde Staten af op de 5e 0-0 al van dit WK, een absoluut record. Door het gelijkspel blijft wel alles nog te spelen in groep B. Engeland trekt als leider met 4 punten de slotspeeldag in. Wales heeft de opdracht om de Engelsen te verslaan en zo toch nog kwalificatie af te dwingen. De Verenigde Staten moeten dan weer zien te winnen van Iran.