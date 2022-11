Canadese bondscoach naar ons land? "Aangeboden en er is interesse"

De Canadese bondscoach John Herdman kwam op het WK zowel positief als negatief in het nieuws.

Dennis Van Wijk is alvast fan van Herdman. “Het is een steengoede trainer”, liet Van Wijk weten op Sporza over de Canadees.

En het zou zo maar kunnen dat hij in de Jupiler Pro League opduikt. “Ik weet dat hij aangeboden is bij Belgische clubs en dat er ook interesse is”, vervolgt Van Wijk.

Herdman boekte eerder al successen met het nationale vrouwenelftal van Canada vooraleer hij naar de mannen overstapte in 2018.