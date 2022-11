Ploegmaat bij Real Madrid ontkent betere sfeer bij Frankrijk sinds vertrek Benzema: "Dat klopt niet"

Er gingen geruchten dat de sfeer beter zou zijn in de Franse selectie na het vertrek van Benzema.

Karim Benzema (34) moest de Franse selectie verlaten met een dijblessure. Volgens L'Equipe was de sfeer bij Les Blues sindsdien beter geworden. Maar zijn Franse ploegmaat bij Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, ontkent dat echter.

"Ik wil nog even terugkomen op iets wat ik zag over het vertrek van Karim, dat we ons beter zouden voelen sinds zijn vertrek. Dat klopt totaal niet. Toen hij er nog was, was de sfeer ook al erg goed", zegt Tchouaméni bij RMC Sport.

Frankrijk kwalificeerde zich als eerste land voor de achtste finales, nadat het won met 4-1 van Australië en 2-1 van Denemarken.