Veldbestormer met regenboogvlag kan ref van dienst tijdens Portugal-Uruguay zwaar in de problemen gebracht hebben

Tijdens Portugal-Uruguay van maandagavond stormde er een fan het veld op met een regenboogvlag. Dat heeft u nog even kunnen zien, maar het vervolg niet, want de FIFA verbiedt om dat op tv uit te zenden. En dat zou gevolgen voor de scheidsrechter kunnen hebben.

De toeschouwer droeg een T-shirt met het logo van Superman en de teksten 'Save Ukraine' en 'Respect for Iranian Women'. In zijn handen droeg hij een regenboogvlag met zich mee. De camera bewoog zich echter snel richting de scheidsrechter terwijl de man vakkundig van het veld verwijderd werd. Intussen bleef zijn vlag wel liggen op het veld.

Ref Alireza Faghani raapte die echter op terwijl de camera's op hem gericht waren. Filip Joos in zijn commentaarpost in het stadion was er al snel vrij zeker van: "Deze man heeft zijn laatste match op dit WK gefloten, daar mag u zeker van zijn." En daar bestaat inderdaad een goeie kans voor, want de FIFA wil zulke symbolen niet in beeld brengen. Faghani floot op het WK 2018 ook België-Engeland voor de derde plaats en zat aan zes wedstrijden op het WK gisteren.