Messi in opspraak na voetveeg met Mexicaans shirt: "Hij kan maar beter tot God bidden dat ik hem niet zal vinden"

Op kleedkamerbeelden is namelijk te zien hoe Lionel Messi een truitje van Mexico - wellicht van een Mexicaan na een truitjeswissel - van zich weg schuift met de voeten. En daar kan Canelo Alvarez niet om lachen.

"Messi kan maar beter tot God bidden dat ik hem niet zal vinden", aldus de Mexicaanse bokser. "Hebben jullie ook gezien dat hij de vloer aan het poetsen was met ons shirt en onze vlag? Ik respecteer Argentinië. Hij moet ons land ook respecteren."

Rare video of Messi “Kicking a Mexico jersey” while only trying to take off his boots.pic.twitter.com/etF7g4fLBZ https://t.co/S9pIZOocSk