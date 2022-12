De volhouders kregen gelijk want Kameroen klopt Brazilië in de toegevoegde tijd

Het was dikwijls geen samba voetbal dat te zien was, maar de volhouders kregen gelijk. In de extra tijd zette Aboubakar Kameroen op voorsprong en dit enige doelpunt was genoeg voor de winst.

Daniel Alves mocht blij Brazilië starten. Met zijn 39 jaar werd hij zo de oudste Braziliaanse voetballer op een wereldkampioenschap.

Eerste helft

Brazilië nam direct het initiatief. Ze controleerde de bal en probeerde er vlijtig uit te komen. Beide ploegen vlogen er beide wel stevig in want na minder dan 10 minuten stonden beide ploegen al met een gele kaart. Het was echter een kwartier wachten voor we de eerste echte kans zagen. Martinelli met een prima kopbal, maar Epassy bracht redding.

Brazilië duwde nadien nog wat verder de gaspedaal in, maar tot grote kansen laat staan scoren kwamen ze niet. Kameroen kwam in het slot van de eerste helft even piepen. Mbeumo met een geweldige kopbal, maar Ederson met een even geweldige redding.

Zo ging de rust in met een 0-0 score. Voor Brazilië maakte dit niet veel uit, maar Kameroen was op dat moment mathematisch uitgeschakeld.

Tweede helft

Kameroen begon de tweede helft met meer druk te zetten. Zo ging het schot van Aboubakar nipt naast het doel van Ederson. Bij Brazilië sloeg even het noodlot toe met opnieuw een blessure. Telles kon niet meer verder en moest vervangen worden.

Brazilië gebruikte dat moment om nog twee bijkomende wissels door te voeren. De 'Goddelijke Kanaries' haalden de voet van de gaspedaal, maar bleven wel de wedstrijd controleren. Kameroen kon daar weinig tegenover zetten.

Ze probeerde wel via Aboubakar en Ntcham, maar in hun schoten zat te weinig geloof. Brazilië stak zijn neus nog eens aan het venster via de Moraes, maar zijn schot werd geblokt en ging in hoekschop.

Het leukste deel van de partij zat in het slot. Wie anders dan Aboubaker dook ineens op in de kleine rechthoek. De sterke aanvaller buffelde de bal binnen en bracht zo Kameroen op voorsprong. Hij trok zijn shirt uit en kreeg zo zijn tweede gele kaart onder zijn huis geschoven. Brazilië probeerde zich nog naast Kameroen te zetten op het scorebord, maar zonder succes.

Kameroen wordt zo derde en hun WK zit erop. Brazilië is groepswinnaar en komt Zuid-Korea tegen in de volgende ronde.