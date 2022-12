Duivels moeten naar huis na gelijkspel tegen Kroatië, Lukaku mist de kansen: WK werd teleurstellend afscheid van Gouden Generatie

De Rode Duivels hebben niet kunnen scoren tegen Kroatië en dus zit het WK er na de groepsfase al op. Lukaku had drie grote kansen, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Dit toernooi is dus een heel grote teleurstelling geworden voor ons land. Het einde van de 'Gouden Generatie'.

De bondscoach kon nog verbazen. Hij voerde maar liefst vier wissels door en niet de minste. Trossard kwam in de plaats van Hazard, Mertens kwam Batshuayi aflossen, Dendoncker verving Onana en Carrasco mocht op zijn flank gaan spelen met Castagne in zijn rug.

Mertens mist

Maar de eerste twee minuten brachten niet wat de bondscoach ervan verwachtte. Na tien seconden had Perisic al kunnen scoren en ze kwamen nog twee keer voor doel. De Rode Duivels namen het spel wel over en Carrasco en Mertens - had hij altijd beter moeten doen na de geweldige pass van De Bruyne - kregen kansen.

© photonews

Maar dan... haalde Carrasco een Kroaat neer in de zestien en ref Taylor wees direct naar de penaltystip. Deze keer bracht de VAR wel redding, want er was sprake van voorafgaand buitenspel. Maar de waarschuwingen waren gegeven. Je zou denken dat ze er dan lessen uit trokken, maar zo ging het niet.

De Kroaten speelden zowel aanvallend als verdedigend in een blok en bewogen als een echt team over het veld. Ze vonden zo makkelijk de vrije man en hun passing was zo zuiver. Het aanvalsspel van de Belgen kon dan weer beschreven worden als steriel. Carrasco kreeg veel de bal, maar weigerde blijkbaar om de actie te maken. Hij koos telkens weer voor de pass centraal.

© photonews

Zo maak je het een tegenstander natuurlijk niet moeilijk. En voorzetten op de 1m69 grote Mertens waren niet meteen de oplossing. Al kreeg hij nog een tweede kans toen Dendoncker goed doorgelopen was en hem probeerde te bereiken voor doel. Het been van Mertens was net niet lang genoeg.

Lukaku op de paal

Martinez zette Lukaku erin bij het begin van de tweede helft en dat liet zich aanvallend toch direct gevoelen. Er was een aanspeelpunt... Verdedigend was een andere zaak, want Courtois moest drie keer ingrijpen in de eerste tien minuten. Goeie reddingen! En even later schoot Lukaku keihard tegen de paal. Wat een kans!

Lukaku kreeg nog een goeie kans, maar devieerde de voorzet van Meunier naast. Het wou gewoon niet lukken. En Lukaku miste er nog één, de grootste misschien wel. Hij kreeg de bal gewoon niet in doel nadat heel de Kroatische verdediging onder de bal door ging. Uitgeschakeld!