René Vandereycken velt oordeel over Roberto Martinez: "Tijd om daar komaf mee te maken"

Na zes jaar komt er een einde aan het hoofdstuk van de Rode Duivels met Roberto Martinez als bondscoach van de Rode Duivels.

René Vandereycken moet niet lang nadenken om zijn punten uit te delen. “Mijn eindoordeel na ruim zes jaar Martinez is dat hij het behoorlijk heeft gedaan met een schitterende generatie spelers. Had het beter gemoeten? Misschien niet. Had het beker gekund? Absoluut wel, gezien de kwaliteit van de spelers”, zegt de analist aan Het Nieuwsblad.

Vooral die eerste plaats op de FIFA-ranking is voor een klein land als België een mooie prestatie. “Ik vind niet dat je hem kunt afrekenen op het niet winnen van een prijs. Zijn communicatie vond ik vaak problematisch en tactisch had ik ook geregeld vragen.”

Al is er één iets dat zeker moet veranderen bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach. “Het is nu tijd om komaf te maken met de absurde situatie dat de bondscoach en de technisch directeur dezelfde persoon zijn.”