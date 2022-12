Rapport Roberto Martinez bij Rode Duivels: een fantastische start, maar geen prijs met Gouden Generatie

Na zes jaar neemt Roberto Martinez afscheid van de Rode Duivels, een overzicht van zijn prestaties met de Gouden Generatie.

Na zes jaar zit het avontuur van Roberto Martinez er bij de Rode Duivels op. De Spanjaard werd binnen gehaald na de uitschakeling van de Duivels op het EK van 2016 tegen Wales. Marc Wilmots bleek tactisch niet sterk genoeg. Martinez was wel coach geweest van Swansea, Wigan en Everton, maar grote resultaten behaalde hij niet. Zeker niet in de twee jaar voor hij bondscoach werd.

Martinez startte met een valse noot tegen Spanje met een nederlaag. Onder Martinez speelden de Duivels met drie achterin en met hoge flankverdedigers in plaats met vier. De Gouden Generatie, die naar de top van hun kunnen groeiden, speelden dominant voetbal. De Duivels fietsten gemakkelijk door de kwalificatie voor het WK 2018 met 20 op 24 en trokken ongeslagen naar Rusland.

© photonews

De Duivels wandelden door de groepsfase, overleefden op het nippertje tegen Japan en sloopten daarna Brazilië. Alleen haalden de Fransen de Belgen van hun wolk in de halve finale. Na 24 matchen verloren de Belgen nog eens. Het brons tegen Engeland was een mooie troostprijs die de Belgen toch in extase bracht.

Eerste ontnuchtering

Na het WK kwam de eerste ontnuchtering met een zware 5-2 nederlaag in de Nations League tegen Zwitserland. Met 30 op 30 in de koffer tijdens de kwalificatie trokken de Duivels vol verwachtingen, zij met een jaar uitstel, naar EURO 2020.

De groepsfase vormde opnieuw geen probleem met 9 op 9 en ook Portugal werd nog geklopt in de achtste finales, maar tegen toekomstig Europees kampioen Italië waren de Belgen kansloos. De eerste kritiek op Martinez groeide, want hij houdt nu al jaren vast aan dezelfde kern. Telkens worden dezelfde spelers worden opgeroepen en opgesteld. Nieuwe spelers, die het goed doen bij hun club, kregen weinig tot geen kans.

© photonews

Mislukt EK en WK zijn de druppel

Na het EK volgt opnieuw een ontgoocheling in de Nations League met verlies tegen Frankrijk in de halve finale na een 2-0 voorsprong en ook de kleine finale werd verloren tegen Italië. Er komt meer en meer kritiek op eeuwige positivo Martinez en in aanloop naar het WK 2022 verliest België twee keer, tegen Nederland en Egypte.

Op het WK geen beterschap met een gevleide zege tegen Canada, pijnlijk verlies tegen Marokko en een toch betere match tegen Kroatië. Maar de Duivels mogen na de groepsfase hun koffers pakken. En dat doet ook Roberto Martinez bij de Duivels. Hij leidde de Belgen naar brons op het WK, maar de vraag zal altijd blijven of er niet meer had in gezeten.

Resultaten onder Roberto Martinez

- 79 wedstrijden: 56 gewonnen, 13 gelijk, 10 verloren

- 210 doelpunten voor, 69 tegen

- 181 punten behaald, 2,29 punten per wedstrijd

- 1.283 dagen nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst