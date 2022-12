Eén van de ouderdomsdekens van Duivels heeft het nog niet gehad: "Waarom zou ik stoppen?"

Gaan er echt wel zoveel Rode Duivels afscheid nemen van de nationale ploeg? Het zal afhangen van de volgende bondscoach, want velen zijn niet van plan om zelf de handdoek te werpen.

Dries Mertens is er daar één van. ''Ik zou niet weten waarom ik zou stoppen. Ik voel me nog goed. Ze mogen me dus zeker nog bellen voor de volgende interlandperiodes. Ik zou niet weten waarom niet", aldus de aanvaller.

Hij ziet nog geen einde van de gouden generatie. "We hebben het goed gedaan en we kunnen dat ook nog doen in de toekomst. Met mij? Als het kan, ja. Als het niet meer kan, dan zullen andere jongens opstaan."