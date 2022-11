Meesterlijk Mexico wint, maar laat kwalificatie liggen door resem gemiste kansen

Voor Mexico en Saoedi-Arabië stond er nog veel op het spel op de laatste speeldag van groep C. Beide teams konden zich nog plaatsen.

Saoedi-Arabië was met een overwinning altijd door naar de volgende ronde, Mexico had ook een goed resultaat nodig in de match tussen Argentinië en Polen. Beide landen wilden dus vol voor de aanval gaan en deden dat met wat nieuwe namen.

Al-Tambakti, Al-Ghanam en Al-Hassan waren de nieuwe mannen bij de Saoedi's, Araujo, Herrera en Guardado moesten plaats ruimen voor Sanchez, Pineda en Martin bij de Mexicanen in een wedstrijd die toch wel op leven en dood was.

Meesterlijk

En dat was er ook aan te zien, want Mexico trok meteen ten strijde en kreeg een resem kansen. Zeker in de eerste helft was Al-Owais meermaals de grote held van Saoedi-Arabië. Hij hield onder meer Pineda meermaals van de openingstreffer.

Ook Kanna kreeg kansen, maar rusten deden we toch met 0-0. Na de pauze was er via Martin wél snel de 1-0 voor de Mexicanen, enkele minuten later kon Chaves met een prachtige vrije trap er zelfs 2-0 van maken.

Gele kaarten

Ondertussen scoorde ook Argentinië twee keer, waardoor Mexico op gelijke hoogte kwam met Polen op doelsaldo én gemaakte doelpunten. Maar op basis van gele kaarten - het befaamde fairplayklassement speelde alweer zijn rol.

En dus moest Mexico nog op zoek naar een derde treffer. Chaves kreeg nog een paar vrije trappen, maar trapte die vooral in de muur. En ook Pineda was er nog een paar keer dichtbij, maar kwam niet tot een derde treffer. De 0-3 werd ook meermaals gemaakt, maar ook afgekeurd. En op de counter maakten de Saoedi's er zelfs 1-2 van: boeken toe.