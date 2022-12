Wat een ontknoping! Zuid-Korea stunt in absolute slotfase tegen Portugal en kwalificeert zich voor achtste finales

Zuid-Korea had nog een waterkansje op de volgende ronde, maar leek na vijf minuten de ambities al te mogen opbergen. Horta werkte een voorzet af. Young-Gwon Kim gaf Zuid-Korea hoop, maar Portugal leek alles onder controle te hebben. Maar in de slotfase scoorde Hwang het doelpunt van de kwalificatie.

Na vijf minuten stond de 0-1 al op het bord. Dalot ging na een goeie diepe bal van Pepe zijn lijn af, zette zijn verdediger in de wind en schotelde Horta zijn eerste WK-goal voor. Proper afgewerkt! De Portugezen leken zo al snel op rozen te zitten en Zuid-Korea leek weinig te kunnen doen om hun kwalificatie te rechtvaardigen.

© photonews

Behalve op corners, want daarop waren ze - in tegenstelling tot de andere matchen - wel gevaarlijk op. Een goal van Kim Jin-Su werd afgekeurd voor buitenspel, maar Young-Gwon Kim deed het even later wel van dichtbij nadat een corner op Ronaldo belandde en pardoes voor zijn voeten viel: 1-1. Er was nog hoop, want Uruguay stond op dat moment op 2-0 tegen Ghana.

Ze moesten dan wel qua doelpuntensaldo beter doen dan de Uruguayen en natuurlijk ook winnen. En je had altijd het gevoel dat Portugal wel nog eens zou gaan scoren. Want begin tweede helft monopoliseerde Portugal de bal. De Zuid-Koreanen kwamen er niet meer aan te pas.

Maar het venijn zat in de staart. Son, tot dan toe ongelukkig in zijn acties, gaf de perfecte assist op Hwang en die schoot de 2-1 tegen de netten. Meteen ook het doelpunt van de kwalificaties, want Uruguay kwam niet verder dan 2-0 tegen Ghana en dat was niet voldoende.