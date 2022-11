Rashford leidt Engeland voorbij héél zwak Wales naar groepswinst

Engeland had vanavond geen enkele moeite om Wales opzij te zetten. Het werd uiteindelijk 0-3. Marcus Rashford was dé uitblinker met twee doelpunten.

Met andere woorden: Engeland is groepswinnaar en lost de verwachtingen helemaal in. Wales had voor de wedstrijd mathematisch dan wel nog een kans om door te stoten, maar The Dragons geloofden op geen enkel moment in een stunt. Het leek wel alsof de Welshmen vergeten waren dat het om een regelrechte derby ging in het Ahmed bin Ali Stadium.

Engeland overrompelde de spreekwoordelijke thuisploeg langs alle punten. Meer zelfs: bij moment stond het volledige Welshe elftal in en rond de zestien. Tot een doelpunt leidde het echter niet. Marc Rashford tekende voor rust voor de beste kans, maar de aanvaller van Manchester United vond Danny Ward op zijn weg. Al was het een prelude voor wat komen zou gaan...

Engeland ging na de koffie - alhoewel: over het Kanaal wordt eerder een kopje thee besteld - vol op het gaspedaal staan. Marcus Rashford en Phil Foden hadden amper twee minuten nodig om evenveel doelpunten voorbij Ward te knallen, 0-2. Al moet het gezegd: de defensie van Wales stond erbij en keek ernaar. Zoals eerder gezegd: het geloof was er nooit en zou er ook nooit komen.

Gareth Bale stond op dat moment zelfs al niet meer op het veld om het vuur aan de lont te steken. De aanvoerder bleef aan de rust in de kleedkamer. Ook in deze derde groepswedstrijd was de aanvaller van Los Angeles FC helemaal onzichtbaar. "Ik speel tegen Engeland niét mijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg", liet hij op voorhand optekenen. We durven er een vraagteken bij plaatsen.

Rashford tekende overigens nog voor zijn tweede van de avond en dus ineens voor de 0-3-eindstand. En Wales? Helemaal niets. Engeland neemt het in de volgende ronde op tegen Senegal. Ook dit mag géén probleem vormen voor The Three Lions, dat stilaan tot één van de favorieten voor de wereldtitel moét gerekend worden. Brengen ze het kleinood eindelijk thuis?