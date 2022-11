Nederland plaatst zich na makkelijke winst tegen Qatar, maar maakt weer geen grootse indruk

Nederland heeft zich niet al te moe gemaakt tegen Qatar. Een goal van Cody Gakpo - zijn derde al - in de eerste helft en een vroege 2-0 van De Jong in de tweede maakten het hen heel makkelijk. Maar spetterend kon het natuurlijk niet genoemd worden.

Nederland heeft geen grootse indruk gemaakt tegen Qatar. Gelukkig kunnen ze rekenen op man-in-topvorm Cody Gakpo. Na 26 minuten maakte die al zijn derde van dit WK. Een mooi schot net binnen de zestien in het hoekje.

Wat eraan vooraf ging en wat erna kwam, was allemaal van veel mindere kwaliteit. Virgil van Dijk wond zich regelmatig op, want hij moest toch redelijk wat voorzetten opruimen. Tegen Qatar godbetert... Oranje lijkt absoluut geen kanshebber op de wereldtitel te zijn. Want ook aanvallend konden ze amper iets afdwingen. Nochtans had Van Gaal breker De Roon naast De Jong gezet zodat die zich wat meer met de spelverdeling kon bemoeien.

Maar ook dat kwam er amper uit. Bijwijlen moesten ze zelfs meer achter de bal hollen dan de Qatarezen. Het was maar dat Qatar echt geen goeie ploeg is. In de tweede helft kwam Nederland vrij simpel op 2-0. Een bal in de zestien en Depay dwong de doelman tot een redding, maar de verdedigers lagen te slapen en De Jong tikte de rebound simpel binnen.

En toen vonden ze het welletjes. Geen aanvalsdrang meer, Qatar kreeg zelfs de bal. Janssen bood Berghuis nog wel de 3-0 aan, maar Gakpo had voorafgaand hands gemaakt. De VAR ziet alles. Oranje bleef rustig en voetbalde de match uit zonder al te veel energieverlies. Daar kan je dus weinig uit opmaken, maar het zal wel een pak beter moeten in de volgende ronde.