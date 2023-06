Australië - Denemarken (WK 2022)

90+6

Cornelius kopt een hoekschop over het doel van Ryan. Het WK van Denemarken zit erop.



90+5

Ryan heeft nog eens werk. Hij komt een hoekschop plukken en komt een paar keer goed tussen.



90+2

Denemarken blijft ballen in het strafschopgebied pompen. Australië blijft wegkoppen.



90

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



89

Mathew Allan Leckie

Ajdin Hrustic





88

Doelpuntenmaker Leckie krijgt een applausvervanging. Hrustic komt nog enkele minuten strijden voor de zege en de kwalificatie voor de volgende ronde.



88

Dolberg kan het strafschopgebied in. Souttar staat goed op te letten en Bah trap wild naast.



85

Baccus wil Denemarken helemaal monddood maken, maar zijn schot wordt afgeblokt en verdwijnt over de zijlijn.



82

Mitchell Duke

Jamie MacLaren





82

Toch willen ze er bij Denemarken nog iets van maken. Bah vindt Cornelius in de 16. Die legt af voor Lindström. Zijn schot wordt afgeblokt.



81

Denemarken lijkt helemaal het noorden kwijt te zijn. Een simpele breedtepas van Andersen mist totaal richting en kracht en gaat zomaar buiten.



80

Als Denemarken nog wil scoren, moeten ze eerst met betere voorzetten komen. Die van Bah passeert alles en iedereen en vliegt aan de overkant buiten.



77

Bah trapt via een een-twee met Cornelius richting doel, maar zijn poging wordt afgeblokt. Dolberg probeert nog met de hak. Al was die poging eerder voor de foto.



75

Gele kaart voor Robert Skov





74

Riley McGree

Bailey Wright





73

Skov met de zijn 1e voorzet. Hij vindt Cornelius en die kan vrij koppen. Al had hij voordien een verdediger weggeduwd. De kans gaat dus niet door.



71

Even discussie voor het doel van Australië. Dolberg wordt neergetrokken, maar hij stond ook buitenspel. Dus geen strafschop voor Denemarken.



70

Denemarken gooit al zijn troeven op tafel. Al hun wissels zijn opgebruikt.



69

Joakim Mæhle

Andreas Cornelius





69

Andreas Skov Olsen

Robert Skov





69

Toch is er nog eens een kans voor Denemarken. Skov Olsen krijgt de bal in het strafschopgebied. Zijn trap naar doel verdwijnt in hoekschop.



67

Behich gaat op wandel in de 16. Hij wil afleggen, maar in de kluts krijgt hij de bal weer tegen zijn eigen voeten en zo is het gevaar voor de Denen weg.



67

De Denen moeten nu echt komen, maar vooralsnog kunnen ze het blok van Asutralië maar moeilijk ontwrichten.



63

Dankzij het doelpunt van Leckie staat Australië opeens weer virtueel in de volgende ronde.



60



Doelpunt van Mathew Allan Leckie (Riley McGree)

McGree verstuurt vanop eigen helft Leckie die kan één tegen één door de benen van Maehle trappen. Zijn schot past perfect in het hoekje: 1-0.



59

Mathias Jensen

Mikkel Damsgaard





59

Martin Braithwaite

Kasper Dolberg





59

Australië moet nu ook winnen, want Tunesië heeft gescoord en daarmee gaan zij virtueel door.



57

Een bal lijkt te ver voor Lindström, maar Degenek is verrast de bal binnen blijft. Hij trekt de Deen onderuit.



57

Gele kaart voor Milos Degenek





56

Denemarken gaat nog eens wisselen. Damsgaard en Dolberg staan klaar.



53

Jensen met een goede steekbal naar Skov Olsen. Hij trapt op Rowles. Jensen kan nadien nog een 2e keer voorzetten, maar die wordt weggekopt.



49

Australië blijft druk zetten. Via McGree gaat het naar Irvine, maar hij trapt over.



47

De Australiërs trekken meteen naar voor en halen er een hoekschop uit.



46

Rasmus Nissen Kristensen

Alexander Bah





46

Craig Goodwin

Keanu Baccus





45+2

Goodwin kan vanop links scherp voorzetten, maar niemand staat in de buurt.



42

Denemarken komt toch nog eens in de 16. Maehle stuur Lindström weg, maar zijn voorzet is te scherp en Ryan kan oprapen.



41

Mooy met een goede opening op links. De bal kom uiteindelijk bij Duke. Zijn schot is te zwak.



39

Eriksen met een simpel balverlies. Gelukkig voor Denemarken staan ze snel terug in blok en kiest Mooy voor een bal achteruit.



37

De laatste minuten is het moeilijker voor Denemarken om kansen te creëren. Ze verliezen de meeste duels en het tempo is te traag. Ook is er weinig beweging voorin.



35

Australië probeert er af en toe eens uit te komen, maar Denemarken houdt achterin alles goed gesloten.



29

Denemarken kan eens counteren. Lindström kan met zijn voorzet niemand bereiken. In de herneming trapt Eriksen naast.



25

Skov Olsen zet de een-twee met Jensen op. Hij kan afdrukken, maar zijn schot is te zwak en het wordt een oprapertje voor Ryan.



22

Toch nog eens Australië: na wat kopduels komt de bal bij McGree. Schmeichel kan gemakkelijk plukken.



21

Een moeilijke bal voor Skov Olsen. Hij haalt er nog een hoekshop uit. Christensen doet die door een duwfout teniet.



19

De Denen blijven komen

Maehle haalt de achterlijn. De bal blijf eerst wat hangen en dan werkt Ryan weg.



18

Een vrije trap voor de Denen, maar Christensen staat buitenspel.



14

Opnieuw een kans voor Denemarken: Maehle kan oprukken en via Braithwaite gaat naar Skov Olsen, maar die trapt over.



11

Braithwaite zet Jensen alleen voor doel. De hoek is schuin en Ryan houdt zijn hoek goed dicht.



10

Skov Olsen vindt Lindström in het strafschopgebied, maar hij kan zijn man niet voorbij.



9

Behich krijgt voldoende ruimte en tijd om vanop links een voorzet af te leveren, maar zijn bal gaat ver buiten.



7

Maehle met een goede voorzet. Ryan kan nog net de bal voor Braithwaite pakken.



4

Al meteen een gele kaart. Behich trekt aan de arm van Skov Olsen.



4

Gele kaart voor Aziz Behich





3

Het 1e schot van de wedstrijd is voor Australië. McGree trapt op Andersen.



1

Australië - Denemarken: 0-0





Australië: Mathew Ryan - Milos Degenek - Kye Rowles - Mathew Allan Leckie - Aaron Mooy - Riley McGree - Mitchell Duke - Aziz Behich - Harry Souttar - Jackson Irvine - Craig Goodwin

Bank: Nathaniel Atkinson - Fran Karačić - Marco Tilio - Martin Boyle - Bailey Wright - Jamie MacLaren - Ajdin Hrustic - Awer Mabil - Andrew Redmayne - Cameron Devlin - Danny Vukovic - Thomas Deng - Garang Kuol - Joel King - Jason Cummings - Keanu Baccus



Denemarken: Kasper Schmeichel - Joachim Andersen - Joakim Mæhle - Andreas Christensen - Mathias Jensen - Martin Braithwaite - Christian Eriksen - Andreas Skov Olsen - Rasmus Nissen Kristensen - Pierre Emil Højbjerg - Jesper Lindstrøm

Bank: Victor Nelsson - Simon Kjaer - Kasper Dolberg - Mikkel Damsgaard - Christian Nörgaard - Oliver Christensen - Jens Stryger Larsen - Daniel Wass - Jonas Older Wind - Yussuf Yurary Poulsen - Andreas Cornelius - Frederik Rønnow - Robert Skov - Alexander Bah