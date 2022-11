Twee goals met Belgische link op slotspeeldag in groep A: Koulibaly (ex-Genk) trapt Senegal naar achtste finales

In de groep van Oranje keken Ecuador en Senegal mekaar in de ogen. Kalidou Koulibaly, die we nog kennen van zijn Genk-periode, kroonde zich tot de held van het Afrikaanse land. Senegal gaat als tweede in groep A naar de achtste finales. Ecuador ligt eruit.

Gek toch wat zo'n beslissende wedstrijd voor kwalificatie met een ploeg kan doen. Ecuador had het er al prima vanaf gebracht tegen Qatar en Nederland, maar was in de eerste 45 minuten tegen Senegal onherkenbaar. Met de wetenschap dat het aan een punt genoeg had om door te gaan naar de achtste finales speculeerde Ecuador volledig op dat gelijkspel. Senegal van zijn kant wist dat het wellicht moest winnen om zich te plaatsen en koos van bij de aftrap de aanval. Dat leverde al snel twee kansen op waarbij er van in de zestien geschoten kon worden. Pape Gueye besloot naast, Dia voorlangs. Na dat sterke openingskwartier van Senegal herstelde Ecuador wel het evenwicht en speelde het de bal bij momenten lang rond. Zonder te (willen?) dreigen. Strafschop op slag van rust Het deksel op de neus volgde vlak voor rusten, na een charge van Hincapie op Sarr. Diezelfde Sarr trapte de 0-1 van op de stip in de rechterhoek. Dat schudde Ecuador dan toch wakker. Een dubbele wissel bij de rust moest mee de bakens verzetten en het Zuid-Amerikaanse land ging met veel meer volk voor de bal spelen. De opdracht voor Senegal was om gedisciplineerd te blijven verdedigen. © photonews Niet onmiddellijk de specialiteit van Afrikaanse naties, maar Senegal deed het wel een tijdje goed. Tot het bij een hoekschop misliep. Torres verlengde, de vrijstaande Caicedo (ex-Beerschot) tikte binnen. Zo Ecuador weer virtueel geplaatst. Scoren op stilstaande fase? Kunnen wij ook, dachten de Senegalezen. Een vrijschop van Idrissa Gueye belandde via de schouder van Torres bij Koulibaly (ex-Genk), die de 1-2 binnenknalde. Einde toernooi voor Preciado Een ex-speler van Genk schakelt zo een huidige speler van Genk uit. Voor Preciado en zijn maats is het voorbij. Koulbaly en zijn landgenoten gaan wél door, samen met groepswinnaar Nederland. De kleurrijke Senegalese fans in de tribune konden voor het eerst sinds 2002 nog eens de kwalificatie voor de knock-out fase vieren op een eindtoernooi van het WK. © photonews