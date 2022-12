Sensatie: Uruguay klopt Ghana al bij al vlotjes, maar blijft ook in tranen achter

Uruguay en Ghana leken onder elkaar te mogen uitmaken wie samen met Portugal naar de volgende ronde kon. En dus kregen we een beklijvend duel, waarbij ook weer een en ander te doen was over strafschoppen.

Ghana had drie punten en had aan een gelijkspel tegen Uruguay meer dan waarschijnlijk genoeg, Uruguay moest winnen en Zuid-Korea mocht dan niet winnen van Portugal. Bij Uruguay mocht onder meer Luis Suarez nog eens in de basis starten in de plaats van Cavani.

Suarez? Dat was de man die op het WK 2010 in Zuid-Afrika met een bewuste handsbal voorkwam dat Ghana naar de halve finales kon, na een debacle met gemiste strafschoppen voor de Ghanezen. En dus was het misschien wel tijd voor weerwraak.

Snelle doorbraak

Al na twintig minuten leek een en ander in de maak, toen de VAR de bal op de stip liet liggen na een contact tussen doelman Rochet en Kudus. Ayew kon vanop de stip echter de 1-0 niet tegen de touwen drukken, het begin van het kantelpunt in de wedstrijd.

Aan de overkant kon Giorgian Daniel De Arrascaeta in de tien minuten daarna meteen twee keer scoren. Twee keer was Luis Suarez de aansteker. Eerst met een schot dat nog werd gered, daarna met goed overzicht.

Zuid-Korea doet boeken dicht

Uruguay claimde tot twee keer toe ook een strafschop, maar daar ging de ref niet op in - zelfs niet met tussenkomst van de VAR. Ghana van zijn kant kwam nooit echt in het stuk voor, de 0-3 kwam vaker dichterbij dan de 1-2.

Ondertussen knokte Zuid-Korea zich echter naar een 2-1 overwinning tegen Portugal, waardoor Uruguay plots een derde doelpunt nodig had. In een heel open wedstrijdslot was het doelman Ati-Zigi die een paar keer redding bracht op onder meer een kopbal van Cavani. Beide landen zo uitgeschakeld.