🎥 Fuck de VAR? Woeste Edinson Cavani slaat VAR-scherm tegen de grond na WK-uitschakeling

De Uruguayanen hebben hun status als pitbulls van het voetbal weer wat eer aan gedaan dit WK.

Uruguay heeft een goed voetballende ploeg tussen de lijnen staan maar met onder meer Luis Suarez staan er ook wel wat driftkikkers op het terrein. Voor de tweede keer dit WK kreeg Uruguay tegen Ghana een strafschop tegen en de Zuid-Amerikanen waren er als de kippen bij om de strafschopstip te bewerken maar dat werd hen belet door een muur van Ghanezen.

Uruguay won wel met 0-2 van Ghana maar is uitgeschakeld op basis van het doelsaldo. Eén doelpuntje meer had hen wel een plekje bij de laatste 16 bezorgd. In de tweede helft wilden ze dat doelpun versieren met een penaltyfout op Darwin Nunez maar na het bekijken van de beelden p het VAR-scherm wuifde de Duitse scheidsrechter het protest weg.

Daar waren ze bij Uruguay niet van gediend en na affluiten bestormden ze de scheidsrechter. Bij het verlaten van het veld kon ook aanvaller Edinson Cavani het niet laten om het VAR-scherm tegen de grond te meppen. De boete volgt ongetwijfeld...