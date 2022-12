Nieuw sportief drama: Duitsland gaat er ondanks zege net als in Rusland uit in groepsfase door nederlaag Spanje

Duitsland had nog de kans om uitschakeling in de groepsfase te vermijden. Het moest dat in Rusland al eens meemaken en nu in Qatar opnieuw, na een knotsgekke avond. Het verlies van Spanje tegen Japan nekt de Duitsers.

Winnen was een must voor Duitsland, dat ook gezwind aan de partij begon en van plan leek om zijn tegenstander met huid en haar op te vreten. Navas stopte een eerste schot van Musiala en zag een duikkopbal van de vrijlopende Müller naast gaan. Gnabry toonde wel hoe af te werken: zijn kopbal op voorzet van Raum verdween mooi in de rechterhoek (0-1).

Costa Rica leek rijp voor de slachtbank, maar na het doelpunt haalde Duitsland de voet van het gaspedaal. Het bleef wel domineren, al waren er hier en daar wel tekenen van nonchalance. Niet in het minst bij Raum en Rüdiger die met de rust in zicht aan het blunderen gingen. Neuer moest de trap van Fuller over zijn doel slaan.

Niet Japan maar Spanje de concurrent van Duitsland

Dat had de Costa Ricaanse burger wel moed gegeven en dat was ook te merken na de pauze. Waren de Duitsers ook van slag omdat ondertussen Japan op voorsprong was geklommen tegen Spanje? Dat betekende dat Duitsland er virtueel uit lag en dat niet Japan maar Spanje de concurrent werd voor die tweede plaats. De Spanjaarden hadden wel het voordeel van het doelpuntensaldo na die 7-0 op de eerste speeldag.

© photonews

En het werd nog erger voor Duitsland: Waston kopte op Neuer, Tejeda maakte gelijk in de herneming (1-1). Een nieuw drama dreigde dus voor het topland dat er op het vorige WK ook al in de groepsfase uit ging. Die gelijkmaker leek dat besef wel aan te wakkeren. Musiala legde tweemaal aan: evenveel keer stond de paal in de weg.

Costa Rica mag zelfs even dromen

Plots een knettergek wedstrijdverloop en het kon nog krankzinniger: Vargas frommelde zowaar de 2-1 binnen. Op dat moment ook Spanje virtueel uitgeschakeld, maar dat duurde slechts drie minuten. Havertz trapte na een knappe baltoets van Füllkrug van dichtbij de 2-2 op het bord.

De Duitsers zaten nu weer op het juiste spoor. Invaller Havertz tikte ook nog zijn tweede van de avond binnen, Füllkrug maakte er ook nog 2-4 van. Het mocht allemaal niet baten, want Japan pakt door zijn nieuwe stunt de groepswinst. Duitsland heeft vier punten, maar Spanje gaat als tweede in de groep door op basis van het doelpuntensaldo.