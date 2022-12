Marokko groepswinnaar na knappe zege tegen Canada in slaapverwekkende vertoning

Samen met de Rode Duivels tegen Kroatië was er ook een wedstrijd in dezelfde groep tussen Canada en Marokko. En dat was ook een belangrijk duel, met spektakel én doelpunten.

Marokko had na twee wedstrijden al vier punten en wilde tegen Canada vol voor de groepswinst gaan. Dat deed het met Sabiri - doelpuntenmaker tegen de Belgen - in de plaats van Samallah van Standard de Liège.

Bij de Canadezen had coach Herdman in een 'overbodige' wedstrijd flink bijgestuurd. Osorio en Kaye werden op het middenveld geposteerd, Adekugbe en Johnston werden in de verdediging geposteerd en ook Jonathan David was er niet bij.

Snel begin

Het werd meteen duidelijk dat de Canadezen wel wilden, maar soms ook naïef zijn. En bij een eerste slechte terugspeelbal was het meteen duidelijk dat het niet goed gaat met de Noord-Amerikanen. Borjan in de fout, Ziyech met een leuke lob en 0-1.

© photonews

© photonews

Marokko drukte daarna door en En-Nesyri kon halfweg de eerste helft voor een veilige 0-2 zorgen. Vlak voor rust kwam Canada terug in de wedstrijd na een gek moment en een owngoal van Aguerd, de 1-3 van En-Nesyri werd afgekeurd.

Groepswinnaar

En dus gingen we naar een tweede helft waarin Canada niets meer te verliezen had en Marokko zijn groepswinst wilde vrijwaren. Tot veel kansen leidde dat niet, want de Canadezen waren eigenlijk vrij teleurstellend.

Hutchinson vond de lat op zijn weg, even later ging een bal net niet over de lijn. En zo eindigde de wedstrijd op 1-2. Marokko is zo groepswinnaar, Canada gaat naar huis zonder punten en deelt een negatief record met El Salvador: 0 op 18 op een WK.