Onlusten in Antwerpen en Brussel met 'fans' van Marokko, maar grote rellen blijven gelukkig uit

Helemaal rustig bleef het niet in Brussel en Antwerpen, maar grote rellen en vandalisme bleven uit. De politie blijft wel waakzaam.

In Antwerpen werden twee toegangswegen afgesloten voor voertuigen en het openbaar vervoer omwille van feestende fans van Marokko. De politie was paraat, maar mede dankzij het ingrijpen van jeugdwerkers en oudere inwoners van de wijken werd de situatie gekalmeerd. In de wijk Het Kiel kwam het tot een vechtpartij, maar deze werd in de kiem gesmoord door een aantal jeugdwerkers. De Antwerpse politie blijft wel ter plaatste om grotere incidenten te voorkomen.

Een gelijkaardig scenario in Brussel. Al was de situatie daar iets grimmiger. Er werd met vuurwerk gesmeten naar de politie en vernielingen aangebracht aan straatmeubilair. Grote rellen bleven gelukkig uit. Net zoals de politie in Antwerpen blijft deze in Brussel paraat om in te grijpen indien nodig.

In Nederland is de situatie wel geëscaleerd. Daar waren rellen, vechtpartijen en vernielingen zowel in Amsterdam als Den Haag. In de Haagse Tuinwijk (een beruchte wijk) gebruikte de ME het waterkanon en werden verscheidene arrestaties uitgevoerd.