Twee Antwerpse straten afgesloten omwille van feestende Marokkaanse fans

Marokko won met 1-2 van Canada en is groepswinnaar. De Marokkaanse gemeenschap is aan het feest in Antwerpen.

In Antwerpen zijn momenteel twee grote toegangswegen afgesloten voo het verkeer en het openbaar vervoer. Dit door feestende supporters van de Marokkaanse nationale ploeg. Deze wonnen namelijk met 1-2 van Canada en zijn hierdoor groepswinnaar geworden. Afgelopen zondag liepen deze feestelijkheden zowel in Antwerpen, maar vooral in Brussel uit de hand. Zo evolueerde het feestgedruis na verloop van tijd in baldadigheden en vandalisme. Hopelijk blijft het vandaag alleen bij vieren. Momenteel zijn de Turnhoutsebaan en de Sint-Bernardsesteenweg afgesloten voor het autoverkeer. Ook de trams en bussen van @delijn kunnen niet door. — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) December 1, 2022

