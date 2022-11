Pulisic trapt de VS naar de volgende ronde, maar valt geblesseerd uit. Iran is na drie wedstrijden uitgeschakeld

Politiek of voetbal, Iran tegen de Verenigde Staten is altijd spannend. In hun laatste groepsduel vochten ze tegen elkaar voor een ticket naar de volgende ronde op dit WK.

De Verenigde Staten moesten het vandaag opnemen tegen Iran in hun derde en laatste groepswedstrijd op dit WK. Een gelijkspel was genoeg voor Iran om door te stoten naar de knock-outfase. De Amerikanen gingen enkel en alleen door als ze wonnen van Iran. Gisteren tweette de VS nog een Iraanse vlag zonder de Islamitische tekens in verwerkt. Daarmee gooiden ze nog wat extra olie op het vuur. Het beloofde een elektrisch geladen duel te worden.

De wedstrijd begon zeer intens. Beide ploegen kozen resoluut voor de aanval, maar echte kansen kwamen er in het begin van de wedstrijd niet van. Het tempo lag wel bijzonder hoog, maar het ontbrak beide ploegen aan efficiëntie bij de laatste pass. Toch wisten de Amerikanen voor de rust op voorsprong te komen. Sterspeler Christian Pulisic wist een goede voorzet voorbij Beiranvand tegen de netten te duwen. Echter botste de speler van Chelsea tegen de voormalige doelman van Antwerp aan en zo kon hij z'n eerste doelpunt ooit op een WK niet vieren. Even werd gevreesd voor een blessure want Pulisic bleef even liggen en moest verzorgd worden. Toch speelde hij de eerste helft nog uit. In de rust bleef de sterspeler echter in de kleedkamer.

Photonews

In de tweede helft kwam Iran beter en beter in de wedstrijd. Ook Gholizadeh, spits van Charleroi, speelde een opvallende rol. Net na het uur legde hij de bal panklaar voor Ghoddos, maar die trapte de bal net naast. De Iraniërs zochten en bleven maar zoeken, maar een schot op doel krijgen lukte hun niet. De Verenigde Staten stonden goed gepositioneerd en ondanks het Iraanse balbezit wisten ze zich goed staande te houden. Zo eindigen de Verenigde Staten met vijf punten op de tweede plek, achter Engeland, in de groep. Iran blijft achter mer drie punten.