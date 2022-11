Portugese bondscoach van Iran neemt afscheid na WK-uitschakeling

De Portugees had een opmerkelijke aanloop naar het WK.

Carlos Queiroz probeerde zich met twee landen te kwalificeren voor het WK in Qatar, eerst met Egypte en dan met Colombia. Dat mislukte twee keer, maar de Portugees stond toch op het WK, als bondscoach van Iran.

Iran werd dinsdag uitgeschakeld in de groepsfase na een 0-1 nederlaag tegen de VS. Dat is meteen ook het einde van Queiroz als bondscoach.

"Er zijn geen morele overwinningen in het voetbal, maar is het is ook niet immoreel als je je dromen niet bereikt, zolang je maar je best hebt gedaan met volledige inzet en een dappere winnaarsmentaliteit", schreef hij op zijn sociale media.

Het contract van de Portugees liep sowieso af na het WK en dat wordt ondanks de sterke prestaties van Iran dus niet verlengt.