Blessure van Amerikaanse doelpuntenmaker Christian Pulisic lijkt mee te vallen

Christian Pulisic maakte tegen Iran het doelpunt van de kwalificatie voor de VS in de 38ste minuut. Bij het maken van die goal botste hij echter tegen de Iraanse keeper Alireza Beiranvand.

Pulisic werd behandeld op het veld en speelde nog verder, maar werd tijdens de rust toch vervangen. Volgens Amerikaanse media zou Pulisic een buikspierblessure hebben opgelopen.

De match van de VS tegen Nederland zaterdag zou wel niet in gevaar komen. Pulisic reageerde vanop zijn ziekenhuisbed. "Zo trots op mijn jongens. Ik zal er klaar voor zijn op zaterdag, maak je geen zorgen."

Christian Pulisic sends a message of support to his USMNT teammates ā¤ļøšŸ‡ŗšŸ‡ø



(via @AreaSportsNet, @Adimitri24) pic.twitter.com/Vk0yculZfA