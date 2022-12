Zwitserland boekt mooie overwinning tegen Servië en mag naar achtste finales

Voor Servië en Zwitserland was het alle hens aan dek op speeldag 3. De Zwitsers hadden alles in eigen handen, Servië moest winnen.

Servië wilde meteen van start gaan en op zoek gaan naar een overwinning, want na een 1 op 6 moesten ze expliciet winnen om nog door te stoten. Voor Zwitserland kon een gelijkspel ook al voldoende zijn, bij een overwinning waren ze helemaal zeker.

Bij de Zwitsers een nieuwe doelman, want Sommer was niet fit. Voorin kreeg Shaqiri dan weer zijn kans, nadat hij de vorige wedstrijd op de bank moest beginnen. En hij was meteen van waarde voor zijn ploeg, want na een dik kwartier opende hij de score.

Vloeiende combinaties

De Serven waren nochtans het best begonnen en een paar keer komen dreigen, maar zij konden niet op doel cadreren. Na de 0-1 voor Zwitserland werden ze wél helemaal wakker. Mitrovic kopte de gelijkmaker heerlijk in de verste hoek.

Even later was Servië zelfs virtueel geplaatst, want Vlahovic maakte er snel 2-1 van en zorgde zo even voor sensatie. Nog voor de pauze was het echter al 2-2, want Embolo rondde een prachtige actie af voor de gelijkmaker.

Spektakelarme tweede helft

Meteen na de rust een blauwdrukje daarvan, want Remo Freuler maakte er snel 2-3 van. En daarna namen de Zwitsers de match rustig in handen, terwijl Servië wel nog probeerde maar nooit echt aanspraak maakte op nog twee doelpunten.

Kameroen won nog van Brazilië, maar de kwalificatie van Zwitserland kwam niet meer in het gedrang. In de achtste finales wacht Portugal. Voor Servië zit het toernooi erop en is het opnieuw een uitschakeling in de groepsfase.