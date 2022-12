Icoon van het Duitse voetbal neemt afscheid van de nationale ploeg na "absolute catastrofe": "Ik heb het met liefde gedaan"

Na de uitschakeling van Duitsland op het WK in Qatar is het ook treurnis bij onze buren. Voor hen is het immers al het tweede toernooi op rij dat ze er zo vroeg uitvliegen. Voor Thomas Müller lijkt het genoeg te zijn geweest.

De emmer der vernedering begint te zwaar te wegen en de 33-jarige schaduwspits nam gisteren afscheid van de nationale ploeg. Hij scoorde 44 keer in 121 interlands en gaf 40 assists. In 2014 werd hij wereldkampioen. "Dit is een absolute catastrofe", zei hij bij ARD. Daarna bedankte hij de supporters voor vele mooie jaren. “Als dit mijn laatste wedstrijd was, wil ik wat zeggen tegen al onze fans die mij jarenlang hebben gesteund. Ik heb altijd geprobeerd alles te geven op het veld. Ik heb er volop van genoten en we hebben ongelooflijke momenten gekend. Ik heb het met liefde gedaan. Veel dank daarvoor”, aldus Müller.