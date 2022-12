Duitse media keihard voor Mannschaft na alweer vroege exit: "We zijn slechts een voetbaldwerg geworden"

De exit van België was pijnlijk, maar die van Duitsland kwam nog harder in het thuisland. Het is immers voor de tweede keer op rij dat ze er zo vroeg uitgaan nadat ze in 2014 het WK wonnen.

"We liggen eruit! Hoe pijnlijk!', kopt Bild. "2-4 tegen Costa Rica, maar toch liggen we eruit. De bittere balans: een beschamend verlies tegen Japan, een sterk gelijkspel tegen Spanje en een duidelijke overwinning op Costa Rica. Het is een schande! Na het WK 2018 in Rusland dachten we: het kan niet erger. Vandaag weten we: het kan erger."

"Tussendoor lagen we eruit in de achtste finale van het EK. Drie toernooien op rij hebben we niets gepresteerd. De voetbalwereld bibberde voor ons. Wij werden geprezen als toernooiploeg. Nu is Duitsland slechts een voetbaldwerg."

De Frankfurter Allgemeine Zeitung ziet het somber in. "et is voorbij: vier jaar na de historische uitschakeling in de groepsfase staat het Duitse voetbal opnieuw aan de afgrond."

"Eruit! Voorbij! Opnieuw!" aldus de Süddeutsche Zeitung. "De belangrijkste conclusie is dat de ploeg het heeft verpest in twintig minuten tegen Japan. Statistisch gezien is dit het slechtste WK ooit voor Duitsland, een pijnlijke statistiek."