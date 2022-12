Luis Suarez boos na uitschakeling op WK en viseert FIFA: "Ze respecteren ons niet"

Luis Suarez was in tranen na de uitschakeling van Uruguay op het WK. Ze wonnen wel met 0-2 van Ghana, maar Zuid-Korea verraste in de andere match Portugal en dus mochten de Uruguayanen hun koffers pakken. En Suarez haalde een gebrek aan respect aan.

"Afscheid nemen van het WK doet heel veel pijn, maar we hebben gemoedsrust omdat we weten dat we ALLES GEGEVEN hebben voor ons land", schrijft Suárez. "Ik ben trots om URUGUAYAANS te zijn, ook al RESPECTEREN ZE ONS NIET. Dank aan alle Uruguayanen die ons in alle uithoeken van de wereld hebben gesteund!" De topspeler refereert daarmee naar de FIFA. Hij zei eerder al dat "de FIFA altijd tegen ons is". Hij meende dat zijn land minstens twee strafschoppen had moeten krijgen tegen Ghana. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Luis Suárez (@luissuarez9)