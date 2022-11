Leckie is de nationale held en trapt Australië voor de 2e keer in hun geschiedenis voorbij de WK-groepsfase

Australië heeft Denemarken met 1-0 geklopt. Denemarken was machteloos en Leckie maakte het beslissende doelpunt.

Denemarken moest winnen om nog kans te maken om door te stoten. Het 1e schot was voor Australië, maar dan namen de Denen over. Maehle was meteen gevaarlijk met een voorzet en vond bijna Braithwaite, maar doelman Ryan (ex-RC Genk) stond goed op te letten. Nadien kregen Jensen en Skov Olsen ook een kans. Voor Jensen was de hoek te schuin en Skov Olsen trapte over.

Maehle bleef bedrijvig op zijn linkerflank. Al kwam er nooit echt een echte schietkans uit. Aan de rechterkant kon Skov Olsen na een een-twee er ook nog eens uitkomen, maar zijn trap was te zwak. Op het half uur was er ook nog een gevaarlijke counter van Denemarken. Lindström kon met zijn voorzet niemand vinden en in de herneming trapte Eriksen naast.

AUSTRALIË NEEMT OVER

Tot dan hadden we nauwelijks iets gezien van Australië, maar ze begonnen steeds meer duels te winnen en zo konden ze het tempo naar beneden halen. Australië had ook steeds meer de bal. Dat leidde tot enkele kansjes, maar ook Schmeichel hield zijn netten schoon: 0-0.

Na de rust behield Australië de controle en net na een dubbele wissel van Denemarken zetten ze een vlijmscherpe counter op. McGree stuurde Leckie weg en die kon tussen de benen van Maehle net in het hoekje trappen: 1-0. Dat was nodig voor Australië, want Tunesië was op voorsprong gekomen. Zo stond dankzij het doelpunt van Leckie Australië opnieuw virtueel in de 1/8-finales.

MACHTELOOS DENEMARKEN

Denemarken moest nu echt komen. Met nog 20 minuten te gaan, gebruikten ze ook hun laatste wissels op. Er was wel veel goede wil, maar ze konden het blok van Australië niet uit verband spelen. Ze kwamen aan enkele kansjes, maar Ryan moest nooit een moeilijke redding verrichten. Het bleef 1-0 en zo plaatste Australië zich voor de 1/8-finales.