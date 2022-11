Louis Van Gaal opnieuw in de clinch met pers: "Blijf je tot de finale? Dan zie je ons weer"

Louis Van Gaal plaatste zich met Nederland voor de achtste finales van het WK in Qatar.

Swingend was het zeker niet, maar Nederland kwalificeerde zich met 7 op 9 wel voor de achtste finales van het WK na een zuinige zege tegen Qatar.

Toch kwam er opnieuw ook kritiek op Oranje, tot grote ergernis van bondscoach Louis van Gaal. “Je kan je mening geven, maar ik ben het niet met je eens dat de uitvoering te wensen overlaat”, vertelde Van Gaal. “Ik ga er verder ook niet over uitweiden. Ik denk dat jij op een andere manier naar voetbal kijkt dan ik. Blijf je tot de finale hier? Nou, dan zie je ons weer.”

Van Gaal is zelfs overtuigd dat mensen genoten hebben van de partij tegen Qatar. “Ik denk niet dat jouw mening de juiste is. Het is heel vervelend als mensen geen leuke wedstrijd hebben gezien, maar ik betwijfel dat. Volgens mij zijn de mensen ook trots dat we doorgaan.”