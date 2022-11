Louis Van Gaal neemt sterspeler in bescherming: "Je kan alles van Memphis vinden, maar hij is ongelooflijk belangrijk"

Nederland imponeerde niet, maar kende weinig moeite met Qatar. Het plaatste zich dan ook voor de volgende ronde en dit bracht een glimlach op het gelaat van trainer Louis Van Gaal. Tegelijkertijd nam hij Memphis Depay in bescherming.

"Volgens mij hebben we twee goals gemaakt die aardig om te zien waren. Ik vond ons zorgvuldiger in balbezit", complimenteerde Van Gaal zijn spelers na de zege op gastland Qatar tegenover de NOS.

Memphis Depay keerde terug en dit had direct een impact op de prestaties. "Door Memphis konden we het verschil maken in de wedstrijd van systeem tegen systeem", analyseerde Van Gaal. "Memphis is toch weer betrokken bij de eerste en tweede goal. Je kan alles van Memphis vinden, maar hij is ongelooflijk belangrijk", neemt hij zijn aanvaller in bescherming die al geregeld bij Oranje commentaaar kreeg van de fans en de pers.