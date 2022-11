Gareth Bale schept duidelijkheid over toekomst als international

Wales is uitgeschakeld op het WK in Qatar. Er werd met 3-0 verloren van Engeland in de laatste groepswedstrijd.

Het was van 1958 geleden dat Wales op het WK stond. Met 1 op 9 in de groepsfase zijn Gareth Bale en co echter uitgeschakeld. Bale bleef tegen Engeland tijdens de rust in de kleedkamer.

“Als iemand ons twee jaar geleden had verteld dat we aan een WK zouden deelnemen, hadden we het allicht niet geloofd. Het is teleurstellend om uitgeschakeld te worden. Maar we verlaten de kleedkamer met opgeheven hoofd”, liet Bale weten bij de BBC.

Hij sprak ook over zijn toekomst als international bij Wales. “Ik ga door zolang ik kan en zolang ik nodig ben”, zei de ondertussen 33-jarige Bale. Hij hoopt dan ook dat hij er bij de komende kwalificatiematchen voor het EK weer bij is.