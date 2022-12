De tranen vloeiden rijkelijk bij Heung-Min Son: "Ik heb hier zolang op gewacht!"

Heung-Min Son hield het niet droog nadat Zuid-Korea in extremis richting achtste finale ging. De aanvoerder van Zuid-Korea wierp zijn masker af en zeeg op de grond. Een moment waar hij al zolang van droomde...

De Tottenham-aanvaller was tot nu toe nog niet in grootse vorm na zijn oogkasbreuk, maar gaf wel de beslissende assist voor de 2-1 en de kwalificatie. "Het was zoals verwacht een zware wedstrijd, zeker omdat we ook nog een vroege tegengoal kregen. Maar onze spelers gaven niet op en bleven zichzelf opofferen voor het team. Onze fans gaven ons zóveel steun, daar kregen we de energie van die we nodig hadden om die laatste stap te zetten", zei de man op zijn derde WK eindelijk de groepsfase overleefde.

"Ik heb zó lang op dit moment gewacht. Ik geloofde dat we het voor elkaar konden krijgen. Ik heb het tot nu toe niet erg goed gedaan als aanvoerder van deze ploeg, maar mijn ploeggenoten hebben me geholpen. Ik ben hen zó dankbaar en ik ben zó trots op ze. Onze doelstelling was om de laatste zestien te halen. Vanaf nu kunnen we alleen maar ons best doen", zegt Son. "In het voetbal weet je nooit hoe dingen uitpakken."