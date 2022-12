Bouchez spaart Martinez voor een deel: "Hij is ook niet geholpen door hen"

Geen Rode Duivels meer op het WK en geen Martinez meer bij de Rode Duivels. Het ging plots allemaal heel snel.

Het was opvallend hoe Roberto Martinez zijn einde bij de Rode Duivels aankondigde. “Ik had niet verwacht dat Roberto Martinez meteen zijn afscheid zou aankondigen, maar oké, ik snap hem”, zegt Georges-Louis Bouchez aan Het Nieuwsblad.

Bouchez kijkt ook naar de pers. “Hij is ook niet geholpen door de Belgische media, vind ik, die veel te negatief zijn. Het is zoals in de politiek: van zodra ze nog maar de kleinste irritatie opmerken, beginnen ze rond te bellen en zorgen ze voor een hele hetze. Wat een soap was dát de voorbije twee weken…”

Het had nooit zo moeten lopen allemaal, zo oordeelt Bouchez. “Het ging enkel nog maar over de zogezegde problemen in de ploeg. Dat heeft zeker een grote rol gespeeld, want voetballers zijn daar heel gevoelig voor. Al is het wel de verantwoordelijkheid van de sportieve staf om voor een goeie sfeer en groepsgeest te zorgen.”