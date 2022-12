Belgische voetbalbond moet niet één, maar wel twee cruciale vacatures invullen en dat wordt niet makkelijk

De communicatie die gisteren kwam van de KBVB was niet helemaal accuraat: voor de start van het WK dacht CEO Peter Bossaert nog altijd dat het mogelijk was om door te gaan met Roberto Martinez. Die nam echter zelf al de beslissing om op te stappen en dat brengt Bossaert in een lastig parket.

Want door het vertrek van Martinez ligt heel de sportieve werking op zijn gat en is er niet meteen een plan B voorzien. Naast bondscoach was Martinez immers ook technisch directeur en voor die functie is er niet meteen een capabel iemand te vinden binnen de eigen rangen. Martinez deed op dat vlak fantastisch werk de afgelopen zes jaar.

Nu moet er dus ook iemand gevonden worden die de lijnen van het Belgisch voetbal in het algemeen uitzet en daar hebben ze niet zo direct iemand voor klaar zitten. Da's ook wat intern voor wrevel zorgt, want er was geen scenario uitgetekend voor het geval dat er toch niet met Martinez werd doorgegaan. Die laatste voelde trouwens te veel twijfel over zijn aanblijven om nog deftig te kunnen functioneren.

Voor een dubbelfunctie bondscoach-technisch directeur voelen er velen binnen de bond niets meer, want zo is er geen hiërarchie boven de bondscoach, die zelf beslist of hij aanblijft of niet. Ook daar ligt dus werk op de plank.