Martinez met toch wel opmerkelijke eerste reactie: "Vandaag mogen we geen spijt hebben"

Roberto Martinez zal heel wat uit te leggen hebben straks bij de Belgische pers. Maar na de match gaf hij al een eerste reactie bij Sporza.

Vrij opmerkelijk antwoord op de vraag of hij spijt had na vandaag. "Nee, vandaag mogen we geen spijt hebben. Het is niet makkelijk om matchen te winnen op een WK. De vorige match tegen Marokko waren we niet klaar, maar vandaag wel. We hebben heel veel kansen gecreëerd, dus mag je geen spijt hebben."

In ieder geval is het toernooi voor België compleet mislukt. "Nee, het was duidelijk niet genoeg. We wilden doorgaan, we wilden 'all the way' gaan. Dus dit voelt hetzelfde als een finale verliezen. Dat is hetzelfde voor mij."

Over zijn eigen toekomst wou hij niks kwijt. "Nu is niet het moment om daarover te praten."

Straks zal hij wel wat moeilijkere vragen krijgen. Waarom een Jérémy Doku slechts een halfuur mocht spelen bijvoorbeeld.