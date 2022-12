Degryse schuift naam naar voor als nieuwe bondscoach: "Hij wordt aanvaard door zowel Vlamingen als Walen"

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach kan beginnen. Maar volgens analist Marc Degryse moet de KBVB het niet te ver gaan zoeken. Liefst in eigen land en hij weet al iemand die geknipt voor de job zou zijn.

"Ik kan de bond één tip geven: bel Michel Preud'homme. Hij heeft de deur open gezet in een interview met HUMO, waarin hij zei dat de KBVB hem altijd mag bellen", aldus Degryse in HLN. "Je moét hem vragen of hij bondscoach of technisch directeur wil worden. Een geschiktere persoon ga je niet vinden."

En daar zijn verschillende redenen voor. Preud'homme weet hoe het werkt bij de Rode Duivels, wordt aanvaard door zowel Vlamingen als Walen én heeft een enorme staat van dienst. Met alle respect voor Martínez en Thierry Henry, maar een Belgische bondscoach met meer 'Rode Duivels-uitstraling' lijkt me nu belangrijk. Iemand met een andere stijl en een directer karakter."

Voor Vermaelen is het te vroeg

"Een trainer die de dingen durft benoemen zoals ze zijn, want aan de immer positieve communicatie van Martínez stoorde ik me. Het kwam niet meer geloofwaardig over. Frank Vercauteren, Philippe Clement of Hein Vanhaezebrouck komen ook in mij op. Die laatste twee zijn echter niet vrij. Voor Thomas Vermaelen is het op dit moment volgens mij nog wat te vroeg."