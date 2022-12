De Rode Duivels zijn al na de groepsfase uitgeschakeld op het WK en dat hadden veel supporters zien aankomen

Al voor het WK zagen veel supporters het al somber in voor de Rode Duivels.

De voorbereiding van de Rode Duivels op het WK in Qatar begon al slecht. Een weliswaar zure nederlaag in de Nations League eind september tegen Nederland zaaide al twijfel. En na de nederlaag tegen Egypte ebde het vertrouwen in een goede prestatie al helemaal weg.

Ook bij supporters zorgde de match tegen Egypte al voor de nodige twijfel over wat de Duivels zouden presteren op het WK in Qatar leert een korte rondvraag. En dat vertrouwen zakte na iedere match. Zeker na de match tegen Marokko had bijna iedereen het al opgegeven.

© photonews

In die match tegen Marokko hebben de Duivels het laten liggen is de algemene teneur bij supporters. "Een afwerker ontbrak. Maar één keer kunnen scoren op het WK is wel triest." De Duivels scoorden evenveel als thuisland Qatar. Costa Rica en Canada deden het zelfs beter.

"De Duivels misten vuur, ze hadden maar in het laatste kwartier tegen Kroatië door dat ze een WK aan het spelen waren en op de rand van de uitschakeling stonden." Het lijkt een goede samenvatting voor het WK van de Belgen.