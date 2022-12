'Eden Hazard kondigde afscheid bij Rode Duivels aan in kleedkamer', broer Kylian reageert

Volgens de Waalse openbare omroep RTBF heeft Eden Hazard zijn afscheid aangekondigd bij de Rode Duivels.

Eden Hazard zou na afloop van de partij tegen Kroatië zijn afscheid aangekondigd hebben in de kleedkamer van de Rode Duivels, zo weet RTBF.

Het Nieuwsblad contacteerde broer Kylian Hazard om er het fijne van te maken. Hij denkt dat dit mogelijk in een emotionele bui gebeurde en niet de bedoeling is.

“Zijn er veel speculaties over Eden bij de nationale ploeg? Waarom? Ik denk niet dat hij ooit een selectie zal weigeren. Als Eden er niet meer bij is, zal dat eerder een keuze van de nieuwe bondscoach zijn. Eden is fier om international te zijn”, zegt Kylian.